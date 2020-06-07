‘PCR testi önerdik, yanıt gelmedi’

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eşbaşkanı Leonidas Filaktu, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde Kıbrıslı Türklere de test yapılmasını önerdiklerini, ancak yanıt gelmeğini açıkladı.

Çok daha fazla sayıda PCR testi yapılmasına imkan sağlayacak bu önerinin, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis tarafından Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’ya iletildiği iddia edildi.

Eş Başkan Filaktu, komitenin işbirliğinin özlü olduğunu da söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Filaktu, bilimsel görüş alışverişinin samimi olduğunu, Kıbrıs sorunundan etkilenmediğini ve bilimsel verilere dayandığını çünkü Kıbrıslıların tümünün sağlığıyla ilgili konuların mevzubahis olduğunu kaydetti.

Filaktu, adanın kuzeyinde epidemiyolojik durumla ilgili ispatlı unsurlar bulunmadığını; kuzeyde PCR testi sayısının az olduğunu bildiklerini de ifade etti.

Filaktu, “Kuzeyde durum kötü olsaydı, hastanelerde çok daha fazla hasta ve çok daha fazla ölüm olacaktı” görüşünü de paylaştı.

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Filaktu, barikatların açılması ve Türkiye’den uçuşların başlamasının ardından ne olacağına dair soru işaretleri bulunduğunu belirtti.

Anastasiadis’in Akıncı’ya testlerin Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde yapılmasını önerdiğini ancak bu öneriye karşılık gelmediğini ve bunun sebebiyle ilgili hiçbir yanıt alamadıklarını kaydeden Filaktu, Kıbrıslı Türklerin zor durumda kaldıklarını iddia etti.

Buna rağmen Kıbrıslı Türklerin böyle önemli bir konuda yardım kabul etmediğini ifade eden Filaktu, PCR testlerini Kıbrıslı Türklerin kendilerinin yapmak istediğini ve öyle de yaptığını belirtti.

Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün Kıbrıslı Türkler için hizmet vererek, çok daha fazla sayıda PCR testi yapılmasına imkan sunabileceğini söyleyen Filaktu, Kıbrıslı Türklerin güneydeki durumla ilgili şüphe duyacağı bir durum olmadığını ve pandeminin güneydeki doğru yönetiminin buna izin vermediğini sözlerine ekledi.