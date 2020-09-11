PCR kalabalığında Covid riski
Sağlık Bakanlığı'nın bugün Girne'de yapacağını duyurduğu ücretsiz PCR testi için onlarca kişi limana gitti. Şu sıralar başlayan test uygulamasında onlarca kişi topluca testin yapılacağı binanın kapısında toplandı.
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Sağlık Bakanlığı'nın bugün Girne'de yapacağını duyurduğu ücretsiz PCR testi için onlarca kişi limana gitti. Şu sıralar başlayan test uygulamasında onlarca kişi topluca testin yapılacağı binanın kapısında toplandı. PCR testi yaptıracak kişilerin iç içe bekleyişi 'risk' endişesini de artırdı.
Fotoğraflar: Devrim Demir - Aygün Bahar Ökmen
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