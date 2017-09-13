Pazartesi okullar açılıyor (!)

YENİDÜZEN (ÖZEL)

2017- 2018 eğitim öğretim yılının açılmasına kısa süre kala okullardaki manzara yine değişmedi, eğitimdeki eksiklikler dikkat çekiyor.

18 Eylül’de ilk ders zilinin çalacak olmasına rağmen kimi okullarda alt yapı çalışmaları halen sürerken, kiminde ise çalışmalar yeni başladı ya da herhangi bir adım atılmadı.

Mağusa’da Canbulat Özgürlük Ortaokulu tadilat çalışmaları sürüyor, fotoğraflar çalışmaların Pazartesi’ne kadar tamamlanamayacağını da ortaya koyuyor.

Bakan Berova ‘riyakârlık’ demişti…

Geçtiğimiz hafta eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim Bakanı Özdemir Berova, ‘her yıl olduğu gibi bir karalama kampanyası içinde birilerinin çıkıp açıkça riyakârlık yaptığını’ söylemişti.



Tadilat çalışmalarının sürdü Mağusa’da Canbulat Özgürlük Ortaokulu bu okullardan sadece biri… Fotoğraflar çalışmaların Pazartesi’ne kadar tamamlanamayacağını da ortaya koyuyor.