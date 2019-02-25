Pazar farkı

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa’da ‘Pazar’ kuruldu, fiyatlar marketlere oranla ‘biraz daha uygun’ bulundu…

Lefkoşa Pazarı ile bölgedeki tanınmış iki süpermarketten alınan fiyatlara göre, marketler arasında büyük bir fiyat farkı görülmese de, pazardaki ürünler kısmen daha ucuz fiyata alıcıya sunuldu.

En büyük fiyat farkı patlıcanda

Patlıcan marketlerde 14.39 - 16.79 TL arasında satılırken, pazarda kilosu 10 TL’den alıcı aradı.

Bunun yanı sıra, aynı tip mandalina marketlerde 4.75 TL ve 4.89 TL’ye satılırken, pazarda 2 TL’ye satıldı.

Pazarda patatese büyük indirim

Patates marketlerde 6.95 ve 6.29 TL’ye satılırken, pazarda 3 kilosu 10 TL’ye alıcıya sunuldu.

Pazarda daha ucuz olan ürünler

Pazarda dolmalık biber, havuç, domates ve maydonozun marketlere kıyasla daha ucuz olduğu da dikkat çekti.

Dolmalık biber pazarda 8 TL iken, marketlerde fiyatı 2 Lira kadar daha fazla. Domateste yine markete kıyasla pazarda 2 Lira kadar daha ucuza alıcıyla buluştu. Havuç ise bir markette 5.49 TL’ye satılırken, pazarda 4 TL’den tezgahları süsledi. Maydanoz markette rekor fiyat olarak 2.49 TL, pazarda ise 1 TL olarak satılmakta.

Pazarda daha pahalı olan ürünler

Pazarda, market fiyatına kıyasla daha pahalı olan ürünler brokoli, turp ve çiçek lahana. Brokoli ve çiçek lahanası, markette 3.75 TL iken, pazarda 5 TL’ye satılıyor. Turp ise bir markette 1.99 TL’ye, pazarda ise 3 TL’ye yer alıyor.