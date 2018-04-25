Pavlos Kontides'ten Dünya Yelken Kupası'nda iyi başlangıç

Olimpiyat madalyası sahibi Kıbrıslı Rum yelkenci Pavlos Kontides, Fransa’nın Hyeres kendinde yer alan Dünya Yelken Kupası 2017-2018 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.



Yapılan basın açıklamasına göre, ilk iki yarışta ikinci ve beşinci sırada yer alan 28 yaşındaki Kontides, her iki yarışı da kazanan Hırvat yelkenci Tonci Stipianovic’ten beş daha fazla, yedi ceza puanı alarak ikinci sıraya yerleşti.



Pavlos Kontides, yarışlar sırasında ‘iyi hissettiğini’, dinlenmeye ve diğer yarışlara hazırlanmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.



On Olimpiyat yelken disiplininde, Hyeres Dünya Kupası’nda, 46 ülkeden 830’dan fazla yelkenci yarışıyor.