Tanık A.K., ihtiyacı olduğu için sanat bahis işini yaptığını, gerçek ismini bilmediği patronlarının kendisini ikna ettiğini maaşını ise otoparkta apartman boşluğunda aldığını anlattı

“3 bin TL maaş ve 300 TL yemek parası karşılığında evden internet üzerinden bahis, casino ve canlı oyun yönetiyordum”

“Girne’de şehrin en kalabalık caddesinde bir apartman katında bu işi yapmaya devam ettim. Polisin iş yerine baskın yapacağını öğrenince ayrılmak zorunda kaldım ve yasa dışı iş yaptığımı öğrendim”

Yargıç Meltem Dündar, davayı 18 Şubat tarihine erteledi, Bulut Akacan’ın tutukluluğunun devamına, 11 sanığın ise teminatla serbest kalmalarına emir verdi.



Devrim DEMİR



Girne'deki yasa dışı ‘sanal bahis’ (bet) davası başladı, tanıklar, “gerçek isimlerini bilmedikleri” patronlardan direktif aldıklarını söyledi, “Yasa dışı bir iş yaptığımız bilmiyorduk” dedi.

Mali Şube ekiplerinin Girne’de Ağustos ayında düzenlediği ‘Sanal bahis’ operasyonunda tutuklanan 12 kişi hakkındaki ön duruşma dün başladı.

İş insanı Bulut Akacan ile beraber, sanıklar O.E., N.Ş., N.C.E., B.Ç., İ.Ö.,E.H.A., E.Ç., B.A., A.D., D.V., ve H.Y.G., dün yargı huzurundaydı.

Sanıkların avukatları Serhan Çınar ve Mustafa Şener hazır bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, davayı 18 Şubat tarihine erteledi, Bulut Akacan’ın tutukluluğunun devamına, 11 sanığın ise teminatla serbest kalmalarına emir verdi.



4 sanık daha

Başsavcılık adına Savcı Senem Öncel, davanın duruşmasına geçilmeden, tadilat değişikliği başvurusu talep ederek, sanık listesine 4 kişinin daha eklendiğini belirtti.

Gerçekleşen tadilat değişikliği sonrasında, savcılık iki tanığı ile duruşmayı başlattı.

Başsavcılığın ilk tanığı 2017 yılında Akacan İşletmelerine inşaat işi yapan N.Y., dinletildi.

İnşaat işi karşılığı hesabına yatan 20 bin TL için 2019 yılında Mali Şube ekipleri tarafından sorgulandığını anlatan tanık N.Y., süreci anlattı.

“Şirkete iş yaptığım için bu parayı aldım”

Tanık N.Y., inşaat işleri yaptığını ve 2017 yılında Akacan İşletmelerine ait sitede seramik işleri yapmak için 70 bin TL’ye anlaştıklarını iş görüşmesinin ise Akacan konağında gerçekleştiğini söyledi.

N.Y., seramik işlerini tamamlayamadığı için yaptığı işin 45 bin TL’sini aldığını bunu da 25 bin TL’lik vadeli çekle anlaşarak aldığını, kalan 20 bin TL’nin de iban numarası istenerek hesabına aktarıldığını kaydetti.

2019 yılı Aralık ayında Mali Şube polisi tarafından arandığını, hesabına aktarılan 20 bin TL’lik para ile ilgili soruşturulduğunu belirtti.

Parayı şirkete yaptığı iş karşılığı aldığı yönünde polise ifade verdiğini söyleyen tanık N.Y., “Ben yaptığım iş karşılığı bu parayı aldım” dedi.

Savcılığın ikinci tanığı ‘Dobra bet’ çalışanı A.K.:

“Yasa dışı iş olduğunu 1 yıl sonra anladım”



‘Sanal bahis’ davasında savcılığın ikinci tanığı olan A.K., 2017 yılında yetersiz bir maaş aldığı gerekçesiyle iş aradığını bunu arkadaşlarına da duyurarak ‘Sanal bet’ işine böyle bulaştığını anlattı.

3 bin TL maaş ve 300 TL yemek parası karşılığında evden internet üzerinden bahis, casino ve canlı oyun yönettiğini anlatan A.K:, “Az maaş aldığım için arkadaşlarımın vasıtası ile bu işi buldum. Yaklaşık 1 yıl boyunca çalışma iznim yapılmadı. 2018 yılı Mart ayında muhasebe çalışma iznimin yapıldığını haber vererek pasaportumu almaya gittim. Pasaportumda ‘MDA’ isimli bilmediğim bir şirket ismi yazıyordu ve beni reklamcı olarak gösterdiler. Bunu sorguladığımda kötü bir şey olmadığını işe devam edebileceğimi söylediler. Çalışmaya devam ettim, artık ofise çağırıyorlardı. Girne’de şehrin en kalabalık caddesinde bir apartman katında bu işi yapmaya devam ettim. Polisin iş yerine baskın yapacağını öğrenince ayrılmak zorunda kaldım ve yasa dışı iş yaptığımı öğrendim” dedi.

“Maaşımı otoparkta apartman boşluğunda alıyordum”

İkinci tanık A.K., ihtiyacı olduğu için bu işi yapmaya devam ettiğini, gerçek ismini bilmediği patronlarının kendisini ikna ettiğini maaşını ise otoparkta apartman boşluğunda aldığını anlattı.

A.K., “Yaptığımız işlerle ilgili sürekli direktif alıyorduk, ama gerçek patronun kim olduğunu bilmiyordum. Bana takma isim vermişlerdi, ben onu Yamaç olarak değiştirdim.”

“Ukrayna’da çalışmayı teklif ettiler”

A.K., “Dobra ve Kale bet sorumlusu” gerçek isimlerini kullanmayan, takma ismi ile kendini tanıtan bir şahsın, işi bıraktıktan 2 ay sonra kendisi ile yeniden iletişim kurduğunu anlattı.

A.K:, “İşten ayrıldıktan iki ay sonra benimle yeniden iletişime geçip yurt dışında Ukrayna’da çalışmamı teklif ettiler. Bunu kabul etmedim” dedi.

Duruşma yeni tanıklarla bugün devam edecek

Savcı Senem Öncel, davada yeni tanıklarının olduğunu ifade ederek, tanıkların dinletilmesi için gün talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, davayı 18 Şubat tarihine erteledi, Bulut Akacan’ın tutukluluğunun devamına, 11 sanığın ise teminatla serbest kalmalarına emir verdi.