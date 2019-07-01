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Patlama sonrası güney alarmda

Patlama sonrası güney alarmda

Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Taşkent’teki patlama için ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi.

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Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Beşparmaklardaki (Taşkent’teki) patlama için ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi.

Angelidis,Kıbrıs Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı kısa açıklamada, hükümetin, BM ile istişare halinde olduğunu ifade etti.

Patlamaya neden olan cisim konusunda çeşitli senaryoların bulunduğunu söyleyen Angelidis, konu hakkında bir sonuca varıncaya kadar herkesin sabırlı olmasını da istedi.

Haberde patlama sonrasındaki parlaklığın, “Mağusa bölgesinden” de görüldüğü belirtildi.

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