Patates üreticileri ödeniyor

Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) 2019 ilkbahar ürünü patates teslim eden üreticiler yarın ödenecek.

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, ürün bedelleri daha önce açıklanan alım – ödeme programına uygun olarak gerçekleştirecek.

TÜK’ün sözleşmeli olarak ektirdiği, alımı 17-21 Haziran döneminde yapılan patateslerin 94 bin 780 kilogram olduğu da açıklandı.