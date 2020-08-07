Patates, sel, taşkın ve don zararları ödendi

Patates ürünü zarar gören üreticilere tazminatları ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 İlkbahar patates ürününde meydana gelen sel, taşkın ve don sonucu zarar gören 5 üreticiye 32.25 HD. Alan için toplam 47,072.25 TL. tazminat ödemesi yapıldı.

Üreticiler tazminat çeklerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilir.