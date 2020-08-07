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Patates, sel, taşkın ve don zararları ödendi

Patates, sel, taşkın ve don zararları ödendi

Patates ürünü zarar gören üreticilere tazminatları ödendi.

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Patates ürünü zarar gören üreticilere tazminatları ödendi.
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 İlkbahar patates ürününde meydana gelen sel, taşkın ve don sonucu zarar gören 5 üreticiye 32.25 HD. Alan için toplam 47,072.25 TL. tazminat ödemesi yapıldı.
Üreticiler tazminat çeklerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilir.

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