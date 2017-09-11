Patates ekimi başvuruları 9 Ekim'e kadar

Sonbahar ürünü patates ekilen arazilerin 9 Ekim’e kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na bildirilmesi istendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos ayı içerisinde Sonbahar Patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmesi gerektiğini duyurdu.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, beyanların 9 Ekim tarihine kadar yapılması gerektiğini vurgulayarak, Patates Başvuru Formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebileceğini kaydetti.

Kızılduman, beyanların teslim alma fişi karşılığında alınacağını da belirtti.