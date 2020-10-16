Patates beyanları 30 Ekim’e kadar kabul edilecek

Genel Tarım Sigortası Fonu, ekimi Ağustos ayında yapılan patates tarlaları için beyanların 30 Ekim’e kadar kabul edileceğini açıkladı.

Fondan yapılan yazılı açıklamada, ağustos içerisinde patates ekimi yapılan araziler için 15 Ekim olan beyan süresinin 30 Ekim’e kadar uzatıldığı, Patates Başvuru Formları’nın Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan veya Tarım Dairesinden temin edilebileceği, Başvuru Formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’nda ‘Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacağı kaydedildi.