Pastacılığa 40 senesini verdi…

Dila ŞİMŞEK

Cafer Erdivan, Küçük Kaymaklı’daki pastanesini tam 25 sene önce açtı. Tamamen kendi ürettiği pasta, kurabiye, ek ve birçok ürünü satışa sunuyor. Mesleğine 40 sene emek verdiğini belirten Erdivan, talebin oldukça düştüğünü ve işlerin sıfıra geldiğini anlatıyor.

“Marketlerde bile kuru pasta, tuzlu pasta, yaş pasta bulunuyor. İnsanlar sokak arasındaki pastaneye gelmiyor”

Erdivan, 40 sene önce bir pastanede çalışmaya başlayarak mesleği öğrenmiş. 15 senelik emeği sonrası kendi pastanesini açabilen Erdivan, “Başkasının yanında çalışmaktan kurtulmak için kendi işimi açmayı istiyordum. Sonunda yeterli birikimim oldu. O zamanlarda pastanelere olan ilgi çoktu. Her aile mutlaka sıklıkla gelirdi, kutlamalar, özel günlerde ise çok çalışırdık. Şimdi restoran ve kafelerin yaygınlaşması nedeniyle, böyle bir istek yok. Marketlerde bile kuru pasta, tuzlu pasta, yaş pasta bulunuyor. İnsanlar sokak arasındaki pastaneye gelmiyor” şeklinde konuşuyor.

“Büyük ihtimalle bir iki seneye dükkanı kapatmak zorunda kalacağım”

Talebin sıfır denecek kadar düştüğüne değinen Erdivan, hayat pahalılığına da işaret etti. Erdivan sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklarım da bu işi yapsın istemiyorum. Büyük ihtimalle bir iki seneye dükkanı kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü hiç iş yok. Sonlarını görüyoruz herhalde… Üzücü, mesleğimi severek yaptım. Her ürünü özenle öğrendim, hepsini özenle yaptım. Ama her şeyin bir sonu geliyor demek ki…”