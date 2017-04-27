Paspasçı basketbolcular!..

Eren ŞİŞİK

Basketbol Erkekler Ligi’nde final serisi heyecanı hızla devam ederken seride ilginç fotoğraf kareleri de yer alıyor. Ülke sporunda geçmişten günümüze yaşanan ilginç olaylara bir yenisi de son oynanan maçta eklendi. Dünyada hemen hemen her salonda saha görevlilerinin üstlendiği paspasla ıslanan parke zemini silme görevi maçta ter döken basketbolculara kaldı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada yaklaşık 5-6 kez parke zemin oyuncuların terinden dolayı ıslandı. Islanan zemini basketbolcular Kemal Taşçı, Tayfun Kuyan, Cliff Colimon ve Halil Kutruza gibi isimler silerken, oyunun ikinci periyodunda ilginç bir olay yaşandı.

Taraftar sahaya indi, parkeyi sildi

Islanan zemin için hakem paspasla silinmesini talep ederken, kimse oralı olmadı. Bunun üzerine Koopspor tribünlerinden inen bir taraftar paspası alarak parke zemini sildi ve yeniden Koopspor tribününe çıktı. Özellikle Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda sık sık gözlemlenen bu olayda, salon görevlilerinin neredeyse hiç müsabaka olmadığı mesai saatleri içerisinde çalışması ve tüm maçların olduğu saat olan akşam saatlerinde orada olmaması sebep oluyor.