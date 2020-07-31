Pasaportu geçti, kendi geçemedi

Askeri yasak bölgeden güneye geçmeye çalışırken yakalanan A.H, bu sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru Erkan Çoban olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, A.H.’nin Ada’ya 29 Temmuz tarihinde negatif PCR testi ile turist olarak giriş yaptığını aktardı.

A.H.’nin 1 gün sonra, 30 Temmuz tarihinde saat 23.15 sıralarında Alayköy'de 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek güneye geçmeye çalıştığı sırada görevli askerler tarafından suçüstü yakalanarak polise teslim edildiğini söyledi.

Olayla ilgili zanlının gönüllü ifade verdiğini aktaran Çoban, A.H.’nin pasaport ve eşyalarının hala arandığını, ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan A.H, pasaportu ve eşyalarının kendisinden 1 gün önce ülkeye giriş yapan Lübnanlı 2 çiftin tasarrufunda olduğunu onların aynı yolla güneye geçiş yaptığını beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.