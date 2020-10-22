Pasaport skandalını araştırmak adına 40 kişi işe alınacak

Kıbrıs’ın güneyinde patlak veren Altın Pasaport skandalını araştırmakla görevlendirilmek üzere 40 avukat, ekonomist ve muhasebeci işe alınacak.

Haravgi gazetesi, söz konusu skandalı araştırmakla görevli komitenin, dosyaların incelenmesi görevini üstlenecek 40 kişi için münhal açtığını, avukatların Kasım ayında işe alınarak göreve başlamalarının öngörüldüğünü yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, El Cezire televizyonundan Kıbrıs’a giderek aralarında Kıbrıslı Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in de yer aldığı kişilerle gizli kamera çekimiyle röportaj yapan iki gazetecinin ifade vermelerinin talep edildiğini yazdı.

Gazete, polisin, El Cezire kanalının iki muhabirinin Kıbrıs’a giderek söz konusu videoda yer alanlar hakkında ifade vermelerini talep ettiğini, henüz bu talebe yanıt gelmediğini aktardı.