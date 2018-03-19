Pasaport kontrollerine otomasyon geliyor

Kıbrıs’ın güneyindeki havaalanlarında çipli pasaportları otomatik okuyarak, polis kontrol noktalarındaki bekleme sürelerini azaltmayı hedefleyen otomatik pasaport okuma/tanıma sistemleri yerleştiriliyor.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum hükümeti ile havaalanı işletmecisi “Hermes” şirketi arasında konu hakkında uzlaşıya varıldığını, otomatik pasaport okuma sistemlerinin bu yazdan itibaren havaalanına yerleştirilmesinin planlandığını yazdı.

Gazete, Baf Havaalanı’ndan pilot uygulamanın hali hazırda yapılmakta olduğunu da vurguladı.