Pasaport işlemleri artık kabul tarihine göre

Çalışma İzin Merkezi, pasaport işlemlerini önceliklere göre değil, pasaport kabul tarihine göre yapacak. Sağlık raporunu resmi evraklarla kanıtlayanlar bu uygulamanın dışında tutulacak.

Önceden uçak bileti alınması gibi hiçbir gerekçeye bakılmaksızın işlemlerin pasaport kabul sırasına göre yapılacağı uygulama, bugünden itibaren hayata geçecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma İzin Merkezi personeli pasaport işlemlerini en kısa sürede tamamlama ve teslim edebilme hedefiyle mesai saatleri dışında da çalışacak.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma İzin Merkezi’nde acil durum sebebiyle (resmi evrakla kanıtlanmış sağlık raporu hariç ) önceden uçak bileti alınması gibi gerekçelerle pasaportlara çalışma izni mührü vurulmasında öncelik verilmesi, herhangi bir ayrıcalıklı uygulamada bulunulması durdurulmuştur. Pasaport işlemleri hiç bir gerekçeye bakılmaksızın pasaport kabul tarih sırasına göre yapılacaktır. Bakanlığımız tarafından Çalışma İzin Merkezi personeline ek mesai yaptırılarak pasaport işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması ve en erken şekilde pasaportların teslim edilmesi hedeflenmektedir.”