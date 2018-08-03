Pasaport girişimine olumlu yanıt

YENİDÜZEN

Kıbrıs kuzeyindeki karma evliliklerden doğan ve uzun yıllardır Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan kişilerle ilgili önemli bir adım atıldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), avukatlarıyla birlikte bugün Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Constantinos Petridis ile görüşerek, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu’ masaya yatırdı.

Toplantı sonrasında her iki sendikaya yapılan ve kategorizelere ayrılan toplam 5 bin 500 başvuru ile ilgili dosyanın Kıbrıs’ın güneyinde oluşturulacak ekip tarafından incelenmesi kararlaştırıldı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, oldukça olumlu geçen toplantının ardından başvurulara yönelik dosyaların bugünden itibaren, oluşturulan ekibe iletilmeye başlandığını kaydetti.

Elcil, “Görüşmede, bu alanda mağduriyet yaşayan ve sorunları çözülebilecek kişilerle ilgili adım atacağı söylendi. Kategorize edilen tüm başvurular Güney’de incelenecek” dedi.

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İki sendikadan ortak açıklama...

Görüşmeye katılan iki sendika, yazılı basın açıklaması da yaptı.KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem imzalı açıklamada mağdur olanların sorunlarını çözme konusunda karşılıklı çalışmalara devam edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Yazılı açıklama şöyle: Kıbrıs Sorunu’nun çözümsüzlüğünün yarattığı sorunlardan biri olan karma evlilikler ve bundan doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaması sorunu, bugün Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Constantinos Petrides ile ele alındı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri ve avukatlarının katıldığı toplantı çok olumlu bir havada geçmiştir. Toplantıda Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı konusunda mağdur olan 5500 kişinin sorunları ele alınmıştır. KTÖS ve KTOEÖS’in organize ettiği büroda 15 Şubat 2018’den beri kabul edilen başvuruların ayrı ayrı gruplanarak oluşturulan listeler Bakan’ın bilgisine getirilmiş, yapılan resmi başvurularda karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır.

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakan’ı Sn. Constantinos Petrides konuyu yakından takip ettiklerini, yasalar ve kurallar çerçevesinde sorun yaşayanlara yardımcı olduklarını vurgulamıştır. Öğretmen sendikalarının konu ile ilgili çalışmalarda Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile yakın temas içinde olmaları gerektiğini ortaya koymuştur.

Olumlu geçen toplantı sonunda yasalar çerçevesinde, mağdur olanların sorunlarını çözme konusunda karşılıklı çalışmalara devam edilmesi kararı alınmıştır.



