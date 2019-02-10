Paşaköy’de yatırım beklentisi

PAŞAKÖY BELEDİYE BAŞKANI HABİL TÜLÜCÜ: “40 yıldır bizim bölgemizi gözden çıkardılar. Yatırım yapmıyorlar. Vatandaşlarımız bir arazi satacak olsa en fazla 2 bin TL’ye satabiliyor, arazilerimiz bile değer etmiyor, gelişmişliğe ihtiyacımız var. Şu an hükümetten yatırım bekliyoruz. İnsanlarımızın geçimini kazanabileceği yatırımlara ihtiyacımız var”

Fehime ALASYA

Hayat pahalılığından dert yanan Paşaköylüler, bölgede geliri arttırıcı yatırımlar yapılması gerektiğini belirtirken, Belediye Başkanı Habil Tülücü, Paşaköy’ün gözden çıkarıldığını savundu, yeni yatırımlara doğacak ‘gelişmişliğe’ ihtiyaç duyduklarına değindi.

Paşaköylü vatandaşlar, kırsal kesim arsalarındaki iyileştirme ve bölgeye yapılacak büyük yatırımlarla gençliğin önünün açılacağı inancında…

Bölgede kapalı spor salonuna ihtiyaç olduğunu anlatan bazı gençler, Mesarya Spor Kulübü’nün aktif olmasını, yapılan çim sahayı örnek göstererek bu alandaki yatırımların artması gerektiğine değindi.

Bölgede market işleten Neşe Güzel, hayat pahalılığına atıfta bulunarak, geçmişte yakaladığı ciroyu günümüzde yakalaması için artık neredeyse iki katı daha fazla çalışması gerektiğini anlattı. Giderlerinin fazla olduğunu belirten Güzel, küçük esnafın batmaya doğru sürüklendiğini ileri sürdü.

Bölgedeki hayvancılığın bitme noktasına geldiğinden dert yanan bazı vatandaşlar, elektrik ve su giderlerinin düşmesi gerektiğini savundu.





Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü:

“Gelişmişliğe ihtiyacımız var”

Bölgedeki sıkıntılar ve gelişmelerle ilgili bilgi aktaran Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Paşaköy’ün gözden çıkarıldığını savunarak yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğuna değindi.

Bölgeyle ilgili bilgi aktaran Tülücü YENİDÜZEN’e konuştu:

“40 yıldır bizim bölgemizi gözden çıkardılar. Yatırım yapmıyorlar. Vatandaşlarımız bir arazi satacak olsa en fazla 2 bin TL’ye satabiliyor, arazilerimiz bile değer etmiyor, gelişmişliğe ihtiyacımız var. Yıllardır uğraşıyorum ama bir üniversite getirmem bile mümkün olmadı. Ziraat fakültesi gibi çeşitli uğraş ve çabalarımız oldu ama hükümet buna yaklaşmadı, bu hiçbir zaman gündeme alınmadı, hükümet programına hiç girmedi. Gelirimiz belli, insanlarımız hayvancılıkla geçim sağlayan insanlardır, belediyemizin durumu belli, elimizden geleni yapıyoruz.”

“Dönemin içişleri bakanı bize bunun sözünü vermişti”

“Arsalarda altyapı sorunu var. Dönemin içişleri bakanı bize bunun sözünü vermişti ama henüz yapılmadı. Şu an hükümetten yatırım bekliyoruz. İnsanlarımızın geçimini kazanabileceği yatırımlara ihtiyacımız var. Mesarya bölgesi, Türkiye’den gelen suya kavuşsa ayağa kalkacak ama henüz bir çalışma görmüyoruz.”

“Park projemiz için hemen girişim yapacağız”

“Yakın zamanda park projemiz var, asfalt, park, bisiklet yolu gibi farklı çalışmalarımız oldu ama onlar tamamlandı. Bazı nedenlerden dolayı Türkiye Yardım Heyetinden destek alamıyoruz, bekliyoruz. Destek aldığımız zaman ise bu park projemiz için hemen girişim yapacağız.”

BÖLGE HALKI NE DÜŞÜNÜYOR?

Kaan Ertu: “Bölgede kapalı spor salonuna ihtiyacı var”

“Köyde Mesarya Spor Kulübü’nün beş yıldır yöneticisiyim. Bu alanda sorunlarımız var. Sekiz yıldır çim sahamız yoktu, bu yıl belediye ve spor Dairesi desteği ile yaptık. Maç yapmaya başladık, çok etkili oldu, gençlerimiz merak saldı. Önceden maçlarımıza 20, 30 kişi gelirken şimdi 150 seyirciyle oynuyoruz, bu bile bir motivedir, birliktir. Bölgede kapalı bir spor salonuna ihtiyacı vardır. Akdoğan Belediyesi yapacak diye duyduk, bekliyoruz. Avcılık ve Atıcılık Birliği de kurduk, bunlar artmalı ve gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmalıyız. Şimdiki amacımız da kulüp lokalini yenilemektir.”

Neşe Güzel: “Hayat pahalılığı arttıkça küçük esnaf da batmaya doğru sürükleniyor”

“Ben bir market işletmecisiyim, satışlarımız çok düştü, bundan dört yıl önce cirom üç katıydı, daha az çalışıyordum ama daha yüksek ciro yapıyordum. O zaman bifin fiyatı yarı yarıyaydı. Şimdi aynı ciroyu yakalamak için çok çalışıyoruz ama yine de olmuyor. Hayat pahalılığı arttıkça küçük esnaf da batmaya doğru sürükleniyor. Çok zor durumdayız. Giderlerimiz çok fazla. Evde yaşamıyoruz, dükkândan çıkmıyoruz ama eve 500 TL elektrik faturası geliyor. Oğlum son sınıfta hukuk bölümü okuyordu göndermedik."

Celal Güzel: "Hayvancılığın girdileri pahalı, emekleri ucuz, küçük hayvancığı bitiriyorlar"

"Bölgede sıkıntı çok. Ada genelinde gençliğin sıkıntıları çok kötü. Hem gençlik, vatandaş her şekilde zorda. Hayat pahalılığı konusu en büyük dert. Maaşlar bir hafta ancak yetiyor. Sebze, meyve her şey çok pahalı... Bölgemizde hayvancılık çok zor. Girdileri pahalı, emekleri ucuz, küçük hayvancığı bitiriyorlar. Bölgede su sıkıntısı var, su, elektrik çok pahalı. Bunlara çözüm bulunsa belki hayvancı, esnaf, vatandaş da rahat nefes alır."

Hakkı Özer: "Kırsal kesim arsaları tamamlanmalı, gençlik desteklenmeli"

"Bölgemize yatırım yapılmıyor. 1975 yılından beridir buradayız, senede birkaç kez, yok köy verilecek, yok köy ortadan kalkacak, denildi. O yüzden yatırım yapılmadı. Kırsal kesim arsaları tamamlanmalı, gençlik desteklenmeli. Hayat pahalılığı hem ada genelinde hem de dünya genelinde insanlarımızın belin büktü. Bir biber 15 TL’yi gördü, fırsatçılık çok, denetim yok. 60 TL’ye satılan tüp 80 TL’ye çıktı. Her market de kafasına göre fiyat uyguladı, her şirket kendine göre fiyatlandırma yaptı. Bu da denetimsizlikten kaynaklanıyor. Kırsal kesimde esnaf olmak daha da zor. Köyde ne turist ne de öğrenci var."