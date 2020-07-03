Paşaköy Kalkınma Kooperatifi soruşturması ne oldu?

Fehime ALASYA

Bir süre önce yolsuzluk iddiaları nedeniyle gündeme gelen ve mevduatların ödenmesi için Mevduat Sigorta Fonu’ndan kooperatife 300 bin TL aktarılacağı söylenen Paşaköy Kooperatifi’ndeki mevduatlar hala ödenmedi.

Mevduatını alamayanlar duruma tepki gösterirken, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, uyuşmaların 10 gün içinde tamamlanacağını, çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydetti.

Dana, mevduat sahiplerinin yaşadığı sıkıntının giderilmesi için Mevduat Sigorta Fonu’ndan kooperatife 300 bin TL aktarılmasına karar verildiğini, bu yönde adım atılacağını belirtti.

Paşaköy Kalkınma Kooperatifi’ndeki usulsüzlük iddialarında 2 Milyon TL gibi bir paranın kayıp olduğu ileri sürülmüştü.

3 ay önce açıklamıştı: “Bir ay içerisinde sonuca ulaşmayı hedefliyoruz”

12 Mart tarihinde de konuya ilişkin bazı gazetelerde basın açıklaması bulunan Deniz Dana, ‘bir ay içerisinde’ sonuca ulaşmayı hedeflediklerini ifade etmişti.

Aradan geçen 3 aya rağmen hala mevduatını alamayan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Dana: “10 gün içinde tamamlanacağını düşüyorum, son aşamaya gelindi”

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, okul mevduatları ile ilgili teftişin tamamlandığını ifade ederek, Mevduat Sigorta Fonu’ndan mevduatların ödenmesi ile ilgili 300 bin TL aktaracaklarını ve ödemenin yapılacağını belirtti.

Mevduat Sigorta Fonu’nun Pazartesi günü toplanacağı ve bu yönde karar alacağını kaydeden Dana, ardından para aktarımı olacağını dile getirdi.

Dana, normal mevduat sahiplerinin uyuşmalarının ise 10 gün içinde tamamlanacağını, çalışmaların son aşamaya geldiğini anlattı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Dana, şöyle devam etti:

“Borç takdiri yapılacak, insanlarla bire bir görüşmeler de yapılacak, bu süreç de 10 günü alır.

Rutin Kooperatif işlem faaliyetlerine de Vadili Köy kooperatifi aracılığıyla hizmet vermekteyiz.

Önümüzde 15 gün içinde de bu işlemler tamamlandıktan sonra Paşaköy Kalkınma Kooperatifi'nde genel kurulu yapıp, işlemleri üyelerin seçtiği yönetim kuruluna devredeceğiz.”