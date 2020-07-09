Paşaköy çıkışı ile Vadili girişi arasındaki ana yol yarın 10.00’dan itibaren kapalı
Paşaköy çıkışı ile Vadili girişi arasındaki ana yol, yapılacak bakım, onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 10.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapalı olacak.
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Paşaköy çıkışı ile Vadili girişi arasındaki ana yol, yapılacak bakım, onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 10.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapalı olacak.
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, belirtilen yol güzergâhının kapalı olduğu süre içerisinde ulaşım, Lefkoşa – Gazimağusa bölünmüş yolundan sağlanacak.
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Etiketler : Yol yapım
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