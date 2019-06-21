Partisiz Partililer Partisi

Biraz siyaset konuşalım mı? Haydi konuşalım…

Geleneksel siyasi partilerde ‘işleyiş’ ve ‘karar alma’ süreçlerinin kimi zaman yavaş ilerlemesi dezavantaja neden oluyor.

Bunu çeşitli örneklerle görmek mümkün.

Geleneksel anlayışla yönetilen ‘siyasi parti’, ülke gündemine gelen bir konuda ‘fikir’ beyan etmek için bazı toplantılar yapmak zorunda…

Önce Parti Meclisi (PM)…

PM’de onlarca görüş, tartışma, fikir…

Sonra Merkez Yönetim Kurulu (MYK)…

Belki de MYK’dan sonra yine PM…

Genel Sekreterle, Başkan’la görüşmeler, toplantılar…

Görüşmeler, tartışmalar, buluşmalar, gayrı resmi fikir teatileri, falan filan…

Siyasi parti ‘görüşünü’ açıklamadan geçen saatler, günler, haftalar…

Artık böylesi yavaş süreçlerin yeterli olmadığı bir dönemdeyiz.

Medya çok daha hızlı.

Sosyal medya var.

Gazetelerin internet siteleri 24 saat aktif.

Siyasi partiler çok daha süratli olmak zorunda artık…

Bu nedenle son dönemlerde kurulan sivil inisiyatiflerdeki işleyişi çok daha yapıcı buluyorum.

Birçok siyasi görüşe sahip insan grupları bir çatı, belli bir hedef altında buluşuyor ve ortak bir tavır ortaya koyuyor, üstelik siyasi partilerden çok daha süratle!

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Aslında sözünü ettiğim sivil inisiyatiflerde ‘sivrilen’ şahısların birçoğunun belli siyasi partilerde de faal olduğunu görüyoruz.

Ya da en azından daha önce faal oldukları kesin.

Üstelik birçoğu üretimleri, siyaset yapma becerileri ve vizyonları ile toplum ile medyanın ilgisini çekiyor.

Peki neden bu değerli kişiler üyesi ya da sempatizanı oldukları siyasi partilerde değil de ‘sivil’ inisiyatiflerde politika yapmayı tercih ediyorlar?

İşte bunun çok nedeni vardır ve bu konu irdeleme değerdir.

• Birincisi yukarıda bahsettiğim geleneksel partilerin bitmek bilmez uzayan ‘fikir oluşturma’ ve ‘tavır geliştirme’ süreçleri…

• İkincisi partilerdeki siyaset yapmayı güçleştiren geleneksel hiyerarşik yapı.

• Üçüncüsü partilerdeki gelenekselleşmiş iktidar olma hırslarının bu sonucu olarak ortaya çıkan ve nasırlaşan gruplaşmalar.

• Ve bu karmaşanın içinde çalkalanan yeniden şekillenen ‘değerlerden uzak siyaset’ anlayışı…

Bu 4 neden, kimi siyasi partilerde siyaset yapmayı çok zor hale getiriyor artık, ne yazık.

Hal böyle olunca herkes kendi kafasına göre konuşmaya başlıyor!

Üyesi, hatta PM üyesi olduğunuz partide toplumsal bir mesele için fikir beyan etmek ve bu fikrin ‘parti politikası’ olmasını sağlamak isteseniz kendinizi sonu gelmez bir sürecin içinde bulabilirsiniz!

-“PM’de konuşalım”

-“Genel Sekreter’le konuştun mu?”

-“Acaba başkan bu işe ne der?”

Bu ve buna benzer birçok tepki ile karşılaşmanız dışında arkanızdan söylenenler de cabası…

-“Acaba X’in adamıdır bu da böyle düşünür?”

-“Bu kesin X’çidir, ondan bunlar kurultay için lobi yapar, çok da dikkate almamak lazım”

-“Bunlar PM’de çoğunluk olsun diye söyler bunları”

Mealinde arkanızdan bin bir türlü dedikodu yapılabilir!

Peki sivil inisiyatifler öyle mi?

Hayır!

En azından şimdilik.

Üstelik bu inisiyatiflerde aktivistseniz aday olma-seçilme gibi bir kaygınız da yok.

Zira bu oluşumlar seçime girmeyecek, bu nedenle kimse ‘aday listeleri’ de kaleme almıyor.

Kimse inisiyatifte iktidar olma adına hırçınlaşmıyor.

Kimse köşe başında lobi yapmıyor.

Kimse ‘liste çalışması’ yapmıyor üstelik!

Ve ağır-hantal bir hiyerarşik yapı yok.

Herkes siyaset yapmanın derdinde…



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