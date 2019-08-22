Partimiz eski adaylarından William Shakespeare (!)

“Yangın Yerinde Kabare”yi anlatan Kültür Bakanı diyor ki, “sansür yok, yasak yok.”

Ne var?

“Ortada Edebi Kurul’umuz tarafından Devlet Tiyatroları’nda sergilenmeye uygun bulunmamış, repertuvara alınmamış bir oyun var.”

Meğer ne kadar da “saygın”, ne kadar “kurumsal” bir süreç varmış da ortalık kalkmış, oturmuş.

Ayıp bize (!)

* * *

Bakan için yazılmış metnin içine William Shakespeare’den de birkaç söz serpiştirmişler.

Söz tamam da…

Pratik eğreti...

* * *

Misal!

William kim?

Londra Belediye Başkan adayı (!)

Bizim partiden (!)

Seçimi kaybetti.

Tiyatroya müdür yaptık (!)

* * *

“Evrensel sanat anlayışı” falan gibi laflar ediyor ya Bakan.

Hani “Edebi Kurul” reddetti diyor.

Edebi Kurul üyelerinden biri, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü.

Erdinç Akgür, siyasi atama!

UBP’nin Akdoğan Belediye Başkanı adayıydı, seçimi kaybetti.

Partiden (!)

Tiyatroyla ilgisi yok, mesleği öğretmenlik...

(Bir evvelki de öyleydi, adaydı, seçim kaybetti, öğretmendi.)

Başka kim var bu Edebi Kurul’da?

Bakanlık Müdürü var, Bünyamin bey.

Bünyamin Merhametsiz.

O da UBP İskele vekil adayıydı, seçimi kaybetti.

Bakanlık müdürü atandı.

Önceden de Kaymakam atamışlardı.

Edebi Kurul üyesi.

Sanat açısından ne kadar “evrensel”, kurul açısından nasıl da “kurumsal” değil mi?

Başka kim var?

Talim Terbiye Dairesi Müdürü Murat Aktuğ. Hakkını yemeyelim, o aday değildi…

Kısmet, bir sonraki seçime..

Tiyatrocu da değil elbette...

Ne oyuncu, ne de yazar...

Öğretmen, iyi partili...

Bir de Türkey Öztiğin var “Edebi Kurul”da, tam bir tiyatro emekçisi...

O’nun fikri neyi değiştirecek sahi?

* * *

Sizce mesele halen ‘oyun’ mu?