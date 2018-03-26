Partilerde ‘yerel seçim’ mesaisi

Didem MENTEŞ

Haziran ayında gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili siyasi partilerin çalışmaları sürerken, UBP dışındaki partilerde henüz netlik kazanan aday isimleri yok.

Seçimle ilgili CTP, TDP, HP ve DP’nin oluşturduğu 4’lü ittifak görüşmeleri hız kazanırken, toplantılarda ortaya çıkan veriler de 4 partinin başkanlarına sunuldu.

Çalışmalara yönelik 4 partinin genel başkanları bu akşam bir araya gelerek değerlendirmeler yapacak. 28 belediye için aday gösterilecek isimlerin de bu hafta netleşmesi amaçlanıyor.

CTP, TDP, DP, HP, UBP ve YDP’nin parti yetkilileri yerel seçime yönelik çalışmalarla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

CTP: BAŞKANLAR DEĞERLENDİRECEK… CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yerel seçimle ilgili 4 partinin bir araya geldiğini söyledi. 3 kez toplantı yapıldığını ancak henüz aday isimlerinin belirlenmediğini söyleyen Sorakın, ortaya çıkan verileri parti başkanlarına sunduklarını, başkanların bu akşam bir araya gelerek değerlendirmeler yapacağını açıkladı

Sorakın: “Henüz isim belirleme yok. Başkanlar bu akşam değerlendirme yapacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yerel seçimlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü, henüz aday isimlerinin belirlenmediğini açıkladı.

Sorakın, “CTP’de aday ismi belirleme yöntemi parti tüzüğünde yer almaktadır. Belediye başkan adaylığına üyeleri ilgili belediyeler sınırları içerisindeki üyeler seçer veya Parti Meclisi karar verir bu nedenle isim belirleme aşamasına gelmiş değiliz” dedi. Yerel seçimle ilgili 4 partinin bir araya geldiğini, 3 kez toplantı yapıldığını söyleyen Sorakın, ortaya çıkan verileri parti başkanlarına sunduklarını aktardı. Sorakın, muhtemelen bu akşam 4 parti başkanının bir araya gelerek oluşan süreceği değerlendireceğini ve çalışmalara devam edileceğini belirtti.

DP: KESİN İSİM YOK… DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de çalışmaların devam ettiğini, henüz kesinleşmiş belediye başkan adayı isimleri olmadığını söyledi

Özcafer: “Adayların bu hafta netleşmesi gerekir”

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, çalışmaların devam ettiğini, henüz kesinleşmiş belediye başkan adayı isimleri olmadığını söyledi. 4 partinin birlikte hareket etmeye çalıştığını, toplantıların sürdüğünü aktaran Özcafer, adayların bu hafta netleşmesi gerektiğini aktardı.

Özcafer, “biliyorsunuz hem erken seçim oldu arkasından bütçe görüşmeleri yapıldı ve hemen arkasından belediye seçimlerinin gelmesi nedeniyle sıkışıklık oldu. Bu nedenle bu hafta adayların kesinleşmesi gerekiyor” dedi.

HP: SONUÇ ALICI MÜZAKERE… HP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yenal Senin, 4’lü ittifakın durumunun netleşmesini beklediklerini, partinin görüşmeci heyetine bu hafta gerçekleşecek olan toplantıda sonuç alıcı müzakereler yapılmasının söylendiğini aktardı.



Senin: “4’lü ittifaktan çıkacak sonuca göre isimler üzerine daha sağlıklı değerlendirme yapılacak”

Halkın Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyesi Yenal Senin, geçen hafta bir Parti Meclisi toplantısı yaptıklarını, belediye başkan adaylarına yönelik isimler üzerinde konuşulmadığını aktardı. 4’lü ittifakın durumunun netleşmesini beklediklerini söyleyen Senin, partinin görüşmeci heyetine bu hafta gerçekleşecek olan toplantıda sonuç alıcı müzakereler yapılmasının söylendiğini aktardı. Yenal Senin, görüşmelerden çıkacak sonuca göre isimler üzerinden daha sağlıklı bir değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

TDP: İSİMLER ÖNERİLDİ… TDP Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Hoşkara, 4 partinin yürüttüğü ittifak görüşmelerinin devam ettiğini, tüm partilerin farklı bölgeler için belirledikleri ve önerdikleri aday isimleri olduğunu ancak bunların sonuçlanmadan sürecin nasıl devam edeceğinin kestirmenin mümkün olmadığını aktardı.

Hoşkara: “Belirlediğimiz ve önerdiğimiz isimler var”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Hoşkara, yerel yönetimlerle ilgili 4 partinin yürüttüğü ittifak görüşmelerinin devam ettiğini, geçtiğimiz Çarşamba günü üçüncü toplantının gerçekleştiğini belirterek, Pazartesi (bu akşam) toplantıların devam edeceğini söyledi. Bu çerçevede TDP olarak farklı bölgeler için belirledikleri ve önerdikleri aday isimleri olduğunu aktaran Hoşkara, aynı şekilde diğer partilerin de olduğunu ancak bunların sonuçlanmadan sürecin nasıl devam edeceğinin kestirmenin mümkün olmadığını aktardı. Bu akşam başkanların da katılacağı bir toplantı yapılacağını belirten Hoşkara, bu toplantıda tablonun netleşeceğini düşündüğünü söyledi. 4 parti görüşme yaparken tüm belediyelerde dördü de beraber hareket edecek ön koşuluyla sürecin başlamadığına işaret eden Hoşkara, “bunun aslında pratikte mümkün olamayacağı varsayımıyla başlandı ama mümkün olduğu kadar ve işe yarayacak şekilde beraber hareket edebilir miyiz gibi bir anlayışla başladı. Tek söyleyebileceğim aslında birçok bölgede beraber hareket edebilmenin koşulları var. Ama muhtemelen bunlar tüm bölgelerde olmayacak. Bunun netleşmesini beklememiz lazım” dedi. İlçelerin belediye başkan adayları konusunda net bir durum olup olmadığı soruna Hoşkara, “bir ortaklık olabileceği görünen yerler var, olamayacağı görünen yerler var. Dediğim gibi olamayacak görünen yeri aşmak için atılabilecek adımlar da var. Belki o adımlar atılabilirse orada da olabilir. Zorlamanın çok anlamı olmadığını düşündüğümüz bölgeler de var. Yaptığımız 4’lü aday tespiti beraber hareket etmenin arazide pratik karşılığının olması gerekliliğini arıyoruz. Eğer böyle bir gereklilik yoksa da 4 parti koalisyondadır ve yerel seçimlerde ittifak arıyor diye her bölgede beraber hareket etmesi de gerekmiyor” şeklinde konuştu.

UBP: 26 ADAY BELLİ… UBP Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Bulutoğluları, yerel seçimle ilgili Yenierenköy ve Akıncılar dışında 26 belediye başkan adayı isimlerinin belirlendiğini, 28 Mart Çarşamba günü MYK ve PM’nin toplanarak karar alacağını aktardı

Bulutoğluları: “Yenierenköy ve Akıncılar dışında adaylar belirlendi”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Bulutoğluları, yerel seçimle ilgili 28 belediye başkan adayı isimlerinin 2 aday dışında netleştiğini, 28 Mart Çarşamba günü Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’nin toplanacağını, toplantıların ardından basına aday isimlerinin resmi olarak açıklanacağını söyledi. Yenierenköy ve Akıncılar belediyeleriyle ilgili başkan adayı çıkarılıp çıkarılmayacağının belli olmadığını söyleyen Bulutoğluları, önceki gün iki bölgede seçim yapıldığını ve 2 kişinin daha belirlendiğini, bu hafta 28 isimin kesinleşerek ay sonu itibariyle basına açıklanacağı aktarıldı. Parti tüzüğüne göre adayları MYK’nın belirlediğini, tavsiye kararını Parti Meclisi’ne de verileceğini belirten Bulutoğluları, aksi bir karar olmadığı sürece isimlerin onaylanacağını ifade etti.

YDP: DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ… YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, parti komitelerinin çalışmalarını tamamladıklarını, 30 Mart Cuma günü MYK’nın seçileceğini, yeni MYK’nın 28 belediye için ayrı ayrı değerlendirme yapıp, adaylar konusunda karar vereceğini söyledi.

Arıklı: “MYK karar verecek”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yaklaşık 20 gün önce bölgelerde komiteler kurduklarını, komitelerin çalışmalarını tamamladıklarını belirten Arıklı, 30 Mart Cuma günü MYK’nın seçileceğini, yeni MYK’nın 28 belediye için ayrı ayrı değerlendirme yapıp, karar vereceğini söyledi. Bazı bölgelerde bağımsız adayları destekleme bazı bölgelerde ise parti adaylarını çıkartacaklarını aktaran Arıklı, 28 belediyede de kendi meclis üyelerini göstereceklerini söyledi. Şuanda henüz isimler üzerine yoğunlaşmadıklarını kaydeden Arıklı, komitelerin elinde alternatif isimler olduğunu belirtti.

UBP’de 26 isim belirlendi

UBP’de netleşen belediye başkan adayları şöyle:

Lefkoşa- Hasan Sertoğlu, Güzelyurt - Mahmut Özçınar, İskele - Hasan Sadıkoğlu, Lefke - Timuçin Pirgalıoğlu, Lapta - Fuat Namsoy, Gönyeli - Mustafa Akyön, Değirmenlik - Bozdağ Töre, Büyükonuk - Ahmet Sennaroğlu, Paşaköy - Habil Tülücü, Beyarmudu - İlker Edip, Mehmetçik - Cenk Şeren, Vadili - Mehmet Adahan, İnönü - Turgut Çevirgen, Serdarlı - Halil Kasım, Esentepe - Muhammet Aygün, Alayköy - Arif Ulaş, Dikmen - Mehmet Özsezer, Dipkarpaz - Mehmet Demirci, Tatlısu - Ali Çil, Akdoğan - Erdinç Akgür.

UBP tarafından desteklenecek olan bağımsız adaylar ise şunlar:

Girne - Nidai Güngördü, Mağusa -İsmail Arter, Çatalköy - Mehmet Hulusioğlu, Alsancak - Firat Ataser, Geçitkale - Olsan Oran, Yeniboğaziçi -Katip Demir.

Yenierenköy ve Akıncılar ile ilgili karar 28 Mart Çarşamba günü yapılacak MYK toplantısında belirlenecek