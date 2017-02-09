Partilerde temsiliyet

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis’teki parti yetkililerini Saray’da topladı ve son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Azınlık hükümetinin başbakanı ve yardımcısı toplantıya temsilcilerini gönderdiler. Özgürgün için bir mazeret yoktu, öylesine katılmamış yani ama Serdar Denktaş’ın yurtdışında olduğu söylendi.

Belki de yurtdışındaydı veya değildi Denktaş, belki hastaydı, çok acil işleri vardı Özgürgün’ün ama orada olsalardı da verdikleri mesajlar açısından farklı bir anlamı olmayacaktı! Kaçıncı defadır bilinmez, Kıbrıs’ta bir çözümden yana olmadıklarını ifade ettiler çoğu zaman… Elbette ki bir kesimin temsilciğini yapıyorlar parti başkanı olarak ancak o kesimlerden herkesin de çözüm istemediklerini söylemek doğru olmaz. Bunun doğru olmadığı zaten ara sıra yapılan anketlerde nüfusun çoğunluğunun bir çözümden yana olduğunu defalarca ortaya koymasından belli oluyor.

Yani Özgürgün’ün ve Denktaş’ın partilerinden de çoğu kişinin Kıbrıs’ta bir çözümü istedikleri çok açık. O zaman azınlık hükümetinin başkanı ve yardımcısı kendi düşünceleri dışında düşünceleri olan üyelerini de dikkate almak durumundadırlar. Aksi takdirde partilerindeki temsiliyetleri tartışmalı hale gelebilir.

Nihayet!

Girne-Değirmenlik dağ yolunun yenilenmesi için sonunda ihaleye çıkılacağı açıklandı. 27 Şubat’ta Ankara’da çıkılıyor ihaleye… Demek ki para da Ankara’dan bulundu ki o paranın yine geldiği yere gitmesi planlanıyor!

Olsun, yol yapılsın da… Daha da geç kalmadan… Ancak yolun ihalesi Ankara’da açılırken, buraya gelip yol inşaatını yapacak şirketin denetimini buralardan ilgili dairenin, mühendislerinin yapması şart.

Şimdiye kadar yapılan yolların Türkiye’deki bir yolmuş gibi planlanması, hatta planlamadan da öte öylesine çizilip gidilmesi nedeniyle çok canımızın yandığını da biliyoruz. Umarım bu kez bize uygun bir yol meydana çıkar…

Yakacak odun

Fındık kabuğunun preslenmiş haliyle odun yerine geçtiğini, şöminede, mangalda kullanabileceğinizi daha önceleri de yazmıştım.

Bu ürünü başka yerlerde de görmüşsünüzdür… Hatta Kıbrıs’ın güneyinde de satışı yapılmaktadır. Geçenlerde ben de bu ürünü Lefkoşa’nın güneyinde bir alışveriş merkezinde gördüm. Fiyatına baktım. 10 kilosu 20 TL gibi bir fiyata geliyor. Bir de bu taraftaki fiyatlara baktım; Geçtiğimiz sene röportaj da yaptığım bu ürünün ithalatçısı şirketin fiyatını karşılaştırdım. 25 kilosunu bir süreliğine 40 TL’ye veriyor. Yani güneydeki fiyattan da ucuz. Onun ötesinde bu ürünü kullandığınız zaman bacalardan artarak çıkmaya başlayan koyu dumanlardan az da olsun kurtulurken, kaçak odunculuğu da bir miktar önlemiş oluyoruz.