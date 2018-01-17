Partilerde koalisyon mesaisi

Didem MENTEŞ

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri ardından ortaya çıkan tablo doğrultusunda partilerin koalisyon modeliyle ilgili gayri resmi görüşmeleri sürerken, kendi içlerinde de değerlendirmeler yapıyor. Özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) genel başkanları arasında ‘gayri resmi’ görüşmelerin genişletildiği, bakanlıkların konuşulduğu öğrenilirken, görüşmelerle ilgili parti içi değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ise koalisyon görüşmeleriyle ilgili net bir adım atmazken, yarın Parti Meclisi’ni toplama kararı aldı.

DP’de koalisyon modelleri tartışıldı

Seçim sonucunda kilit noktada olduğu konuşulan Demokrat Parti’de koalisyon çalışmaları devam ederken, koalisyon modeliyle ilgili ise DP’lilerin ikiye bölündüğü öğrenildi. DP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Serdar Denktaş’ın önceki akşam bazı partililerle bir araya gelerek koalisyon modeliyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ve farklı görüşler ortaya konulduğu belirtildi. Toplantıda kimi partilinin 3’lü koalisyonu savunduğu kiminin de 4’lü koalisyona sıcak baktığı kiminin ise daha farklı görüşler ortaya koyduğu öğrenildi.

UBP PM toplanacak

Ulusal Birlik Partisi ise koalisyon görüşmeleri için yarın Parti Meclis’ini topluyor. CTP, TDP, HP’nin kapıları kapattığı UBP, saat 17:30’da gerçekleşecek PM’de durum değerlendirilmesi yapılarak, tüm hususların tartışılacağı aktarıldı. UBP’nin 22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini verdikten sonra somut adımlar atacağı aktarıldı.

Yeniden Doğuş Partisi’nde ise resmi görüşmeler gerçekleşmezken, partinin yetkili organları ‘seçim sisteminin kaldırılması şartıyla’ koalisyon görüşmelerine katılacağı belirtildi.

Parti içi değerlendirmeler yapılıyor

YENİDÜZEN, partilerdeki son durumla ilgili milletvekilleriyle görüştü.

UBP’nin hükümet kurması için görevlendirilse dahi yasada iktidar olamama gibi bir durumu söz konusu olduğunu tüm partilerin bu durumu gözeterek hareket etmesine ihtiyaç duyulduğunu aktaran

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, CTP, HP, TDP ve DP’nin bu konuyu farklı kanallardan farklı düzeylerde değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın önceki akşam partililerle koalisyon modelleriyle ilgili fikir alış verişinde bulunduğunu söyleyen DP Mağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu, 3’lü ve 4’lü koalisyonla ilgili çeşitli görüşler ortaya konulduğunu, bakanlıklarla ilgili herhangi bir konuşma olmadığını dile getirdi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ise koalisyon çalışmalarıyla ilgili UBP Parti Meclisi’nin yarın toplanacağını ve değerlendirmeler yapılacağını belirterek, 22 Ocak Pazartesi’nden sonra parti başkanın görevi devre alması ardından ‘koalisyon’ ile ilgili adımların atılacağını açıkladı. Her partinin kendine en avantajlı pozisyonu yakalamak istediğini, bunların görüşme kaldırdığını belirten Sucuoğlu, şuanda her şeyin gayri resmi olduğunu ifade etti.

Koalisyon modeliyle ilgili diğer partilerle görüşme yapmadıklarını söyleyen YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, mevcut seçim sisteminin kaldırılması şartıyla koalisyon görüşmelerine başlayabileceklerini belirtti. Parti tabanında çoğunluğun erken seçime gitme düşüncesi olduğunu vurgulayan Zaroğlu, “YDP’ye ihtiyaç olursa, şartlarımız gerçekleştikten sonra masaya otururuz. Kesinlikle 2 bakanlığa tav olacak parti değiliz. Altı boşaltılmış şekilde bakanlık kabulümüz olmayacaktır” dedi.

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CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali:



“4 parti farklı kanallardan farklı düzeylerde değerlendirmeler yapıyor”

DP Mağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu:

“Partide koalisyon modelleri tartışıldı, bakanlıklar konuşulmadı”

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu:

“Görev devri sonrası adımlar atılacak”

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu:

“Altı boşaltılmış bakanlık kabulümüz olmayacaktır”

UBP Genel Sektereri Dursun Oğuz:

“PM’de değerlendirme yapacağız”