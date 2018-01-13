“Partiler daha demokratik kararlar üretmeli”

Didem MENTEŞ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, hiçbir partinin halkın iradesini inkar edecek pozisyonu olmadığını belirterek, daha demokratik kararlar üretilmesi gerektiğini söyledi.

“UBP ile koalisyon kurmayız” diyen CTP, TDP ve HP’nin almış oldukları kararı eleştiren Taçoy, partilerin kararını antidemokratik olarak yorumladı. Taçoy, “üç partinin retçi bir tavır içinde olması halkın iradesine tamamen karşı çıkan bir durumdur” dedi.

Ayrıca ülkede ayrımcı bir siyaset yapılmasını tasvip etmediğini söyleyen Taçoy, Yeniden Doğuş Partisi’nin bu yönde bir tutum içinde olduğunu, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“Hiçbir görüşme yapmadan retçi tavır içinde olmaları anti demokratik”

Partisi adına değil kendi adına değerlendirmede bulunduğunu söyleyen Hasan Taçoy, CTP, TDP ve HP’yi eleştirdi. Taçoy, “Halk bu üç partiyi seçerken kendi atlarına ya bir emniyet sebatı ya muhalefet görevini takdir etmeleri ve kendilerini idare etmesi için oy vermişlerdir. Hiçbir partinin halkın iradesini inkar edecek bir pozisyonu yoktur. Halkın iradesi bir şeyi açıklıkla ortaya koymuştur ki, o da UBP iktidarında bir hükümete gidilmesini emretmiştir. Bu hükümet yolunda onların hiçbir görüşme yapmadan, retçi bir tavır içinde olmaları demokrasiye aykırı ve halkın iradesine tamamen karşı çıkan bir durumdur. Halkın iradesi her şeyden önemlidir. Analizlerini yaparken eksik yapmışlardır, bu analizlerini bir kez daha gözden geçirmeleri dilerim. Keşke daha demokratik daha sağlıklı bir karar üretebilseler” dedi.

“YDP ve DP koalisyon görüşme niyetinde”

UBP ile koalisyon görüşmeleri yapma konusunda Demokrat Parti ve Yeni Doğuş Partisi’nden yanıt geldiğini anımsatan Taçoy, “DP ile YDP halkın iradesi, halkın verdiği cevap olarak koalisyonu görüşme niyetinde olduklarını, koalisyon kurarlar ya da kurmazlar diye bir yanıt değildir. Anlaşırsak eğer kurarız diye bir yanıt vardır. YDP’nin de bu çerçevedeki olumlu kararını da saygıyla karşılıyorum” dedi.

“Ayrımcılık yapmadan yollarına devam edeceklerine inanıyorum”

Hasan Taçoy, şöyle devam etti: “Burası KKTC ve buranın yasaları geçerlidir ve burada KKTC vatandaşları yaşar ve seçmeni sandığa gider ve seçer. KKTC insanlarına karşı yapılan bir harekettir. Eğer ayrımcılığa girersek en büyük yanlışı yapmış oluruz. Ayrımcılığın yapılması hiçbir şekilde tasvip eden ve kabul eden tarafta değilim. Bunları söyleyerek yoluma çıktım ve bunları söylemeye devam edeceğim. Ayrımcılığın herhangi bir şekline karşıyım, ayrımcılığın yapılmasını ne öncesinde ne şimdi böyle bir şeyi tasvip etmeyeceğimizi söyledik. Onun için arkadaşlarımızın ayrımcılık yapmaksızın halkın iradesine karşı KKTC vatandaşlarının iradesini temsilen bir hareket içerisinde olacaklarını, hiçbir şekilde ayırımcılık yapmadan yollarına devam edeceklerine inanıyorum”