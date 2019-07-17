BRT’de programa katılan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, kendisinin de Cumhurbaşkanı adaylığı için adının geçtiğinin anımsatılması üzerine, “Adımın geçmesi gayet doğal. Sair yetkileri yanında Cumhurbaşkanın asli görevi Kıbrıs müzakereleri konusunda toplum lideri sıfatıyla halkımızı temsil eden kişidir. Sayın Eroğlu döneminde müzakere heyeti üyesi ve altı başlıktan sorumlu hukuk danışmanıydım. Kıbrıs müzakerelerinde bir çok zirvede yer aldım. Tüm görüşme süreçlerini halen takip etmekteyim. Tabandan tarafıma aday olmam için çok talep geliyor. Bunun da nedeni Sayın Başbakan Tatar’ın aday olmayacağını açıklaması ve benim de dış politikadaki deneyimimdir ” dedi.

Hasipoğlu, “Halkın yeni yüzlere rağbet gösterdiği bir gerçek, ben henüz karar vermedim. Zaten bu gibi makamlarda kararı adaylığı isteyen kişi talep etmemeli. Partiniz isterse, taban isterse, yetkili organlar uygun görürse, genel bir konsensüs olursa bu gerçekleşir, olması gereken de bence budur. Cumhurbaşkanı olmak için de siyasete girmedim, ille de aday olacağım diye bir iddiam da yok. Parti tabanım uygun görürse değerlendiririm,” diye ekledi.