“Parti malzemelerimizde sağlıklı ürünleri tercih ediyoruz”

Dila ŞİMŞEK

Pelin Akandan, Karlins Party City isimli dükkanını, beş sene önce açtı. Son yıllarda oldukça ilgi toplayan süslemeler, dekorasyon, helyumlu balonlar, silikon kalıplar gibi birçok parti ve organizasyon ürününü satışa sunuyor.

Kızının ‘diş buğdayı’ partisi için hazırlık yaparken, malzeme bulmakta zorlandığını fark eden Akandan, böyle bir dükkan açmaktan mutluluk duyacağını düşünmeye başlamış. Böylelikle işletmesini açmak için hazırlanan Akandan, eski işvereninin de oldukça destek verdiğini söylüyor.

“Örneğin desenli plastik tabak alıyorsunuz, pasta yarım saat orada kalıyor ve sağlıklı bir ürün değilse oradaki boya, kimyasal küçücük bir çocuğun vücuduna girebiliyor, bu nedenle onaylı ürünler kullanıyoruz”

İnsanların parti ve organizasyonlara ilgilisinin ve dekorasyondaki çeşitliliğinin çok arttığına değinen Akandan talebin çok iyi olduğunu ifade ediyor. Organizatörlerle de çalıştıklarını kaydeden Akandan, öncelerde bu gibi ürünlerin toplu olarak bulunacağı bir yer olmadığını dile getiriyor. “Umarım işimizi büyüterek, insanların ihtiyacını duydukları ürünleri çeşitlilikle sunabiliriz. Ürünlerimizin hepsi orijinal, lisanslıdır… Bu yüzden yaptığım işe çok önem veriyorum. Sağlık Bakanlığı onaylı plastik ürünleri bulunduruyoruz. Önceden bu gibi şeylere hiç dikkat etmediğimizi fark ettim. Örneğin desenli plastik tabak alıyorsunuz, pasta yarım saat orada kalıyor ve sağlıklı bir ürün değilse oradaki boya, kimyasal küçücük bir çocuğun vücuduna girebiliyor. Bu nedenle daha bilinçli tüketim yapmalıyız”