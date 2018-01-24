Parti başkanlarından UBP'ye mesaj

Koalisyon hükümeti oluşturma için görüşmeler yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları bugün saat 11.00'de yeniden bir araya geldi.

Resmi görüşmeler için dördüncü kez bir araya gelen parti liderleri bu kez Demokrat Parti Genel Merkezi’nde toplandı.

toplantı sonrası açıklama yapan parti başkanları UBP'ye de mesaj gönderdi.

Denktaş: “Bir ilerleme sağlanmıştır”

“5. toplantımızı yapmaktayız. Biraz daha ilerleme kat etmiş durumdayız. Yarın bu sefer CTP genel Merkezi’nde devam edeceğiz. Görevlendirme de yapıldı. Bir görüşmelerimizi aynı iyi niyetle devam ettiriyoruz. Gayet de güzel ilerlemektedir. Elbette arada sıkıntılar çıkar ama bunları 4 parti ilideri iyi niyetle ortadan kaldırıyoruz.

Arkadaşlarımı ağırlamaktan da mutluluk duyuyorum.

Bir ilerleme sağlanmıştır. Hepimizin ortak kuşkusu ülkede yaratılan kamplaşmadan rahatsızlık duymaktayız. Ayrı ayrı bununla ilgili üzerimize düşeni yapacağız.

Birkaç güne herhalde sonuç alırız”

UBP ile Koalisyon görüşmesine ne dediler?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay:

“UBP ile bu yönde bir görüşmemiz olmayacak”

“Parti meclisimizin aldığı karar Hükümet kurmayacaksak görüşmemiz de olmaması yönündedir. Bu nedenle UBP ile bu yönde bir görüşmemiz olmayacak. Bu Kendileriyle hiç istişaremiz olmadığı anlamına gelmez. Örneğin geçtiğimiz gün güvenlik zafiyeti nedeniyle Sayın Başbakan’la temasımız.”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“UBP bizi ziyaret etmek isterse kendilerine bir kahve ikram ederiz”

“Bizim de açıklamamız net. Kurmamız mümkün değil, bizi ziyaret etmek isterlerse kendilerine bir kahve ikram ederiz.”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

“Zorlama Sayın Başbakan’ın ve belirli güçlerin yapmaya çalıştığıdır.”

“UBP ile kesinlikle hükümet kurma görüşmesi yapmayacağız. Gelip de bizimle bir kahve içmek isterlerde buyursunlar.

Zorlama Sayın Başbakan’ın ve belirli güçlerin yapmaya çalıştığıdır.”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş:

“Bütün bu kargaşa zorlama koalisyon içindir”

“Biz randevu isterlerse görüşeceğimizi söyledik, gelsinler buyursunlar.

Şu anda 3’ü bir koalisyon kurulması adına zorlama altında olan benim. Bütün yaşananlar nedir?.. Ben de ZORLAMA koalisyonların sıkıntı yaratacağını biliyorum

Bütün bu kargaşa zorlama koalisyon içindir, ben de Sayın Başbakan’a diyorum ki ZORLAMA koalisyon yürümez.”