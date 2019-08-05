Parti Başkanları önerilerini sundu

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos’taki liderler görüşmesi öncesinde, bu sabah siyasi parti başkanları konseyine bilgi verdi.

Trodos dağlarındaki ikametgâhında bu sabah saat 10.30’da başlayan toplantı 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası basına bilgi veren Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Anastasiades’in siyasi liderlerin görüşlerini ve önerilerini dinlediğini ve değerlendireceğini aktardı.

DİSİ Başkanı Averof Neofytou, toplantı çıkışında açıklama yapmazken Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: Çıkmazın aşılması ve Guterres parametrelerinde, üzerinde uzlaşılan iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu hedefleyen müzakerelerin yeniden başlaması önceliğimiz.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou, toplantı çıkışında 9 Ağustos’taki görüşmenin belirleyici olacağını ifade etti. Kyprianou, “tüm taraftar müzekkerlerin yeniden başlamasıyla ilgili görüşlerini başkanlar konseyine iletti. Toplantıda ılımlı bir hava vardı. Umarım liderler müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli ortamı oluşturur” dedi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopoulos ise doğal gaz konusunun 9 Ağustos’ta ele alınmaması gerektiğini söyleyerek, Kıbrıslı Türklerin ancak bir anlaşma sonrası doğal gazın faydalarından yararlanabileceğini savundu.

Papadopoulos, sondaj ve Kapalı Maraş ile ilgili sorunlar ışığında güven yaratıcı önlemlerin nasıl geliştirileceğini sordu, Türkiye’nin iyi niyetli olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopoulos, “geçmişin tecrübelerini görmemezlikten gelmemeliyiz” dedi.

EDEK’in doğal gaz konusunun müzakere edilmemesi gerektiğini savunduğunu aktaran Sizopoulos, “Anastasiadis’in Akıncı’ya, ‘ortak kullanımımda olacak doğal gazın alanını sormasını istedim” dedi.

Vatandaş İttifakı Başkanı George Lillikas, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için doğru ön hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. Akıncı’nın gündeme getirdiği doğal gaz ve egemenlik konularının tartışılmaması gerektiğini savundu.

Dayanışma Hareketi lideri Eleni Theocharous, yararlı bir toplantı olduğunu söyledi. Kıbrıslı Türklerin doğal gazdan yararlanmalı için Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında tekrar birleşmeleri gerektiğini iddia etti.

ELAM Başkanı Christos Christou ise “tuzaklara dikkat” uyarısında bulundu.

Demokrat Parti Başkanı Marios Karoyian, Anastasiadis’in partilerin sunduğu önerileri en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını söyledi.