Pars maçı GAÜ Çetinkaya’nın

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nın merhum futbolcusu, kaptanı ve başkanı anısında düzenlediği sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarından olan Mehmet Pars Anı Maçı’nı GAÜ Çetinkaya kazandı. Türk Ocağı ile GAÜ Çetinkaya Cuma akşamı Girne Mete Adanır Stadı’nda Mehmet Pars Anı Maçı kapsamında karşı karşıya geldi. GAÜ Çetinkaya ilk yarıda kaydettiği gollerle maçı 3-0’lık skorla kazanarak anı maçının galibi oldu. Çetinkaya’ya galibiyeti getiren golleri penaltıdan İbrahim Çıdamlı, yabancı oyuncu Sidney Schmeltz ve Barine Eko kaydetti. Sarı kırmızılılar ayrıca Sidney’in ayağından bir penaltı atışını gole çeviremedi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen törende takımlara kupa ve plaketlerini Başbakan Hüseyin Özgürgün takdim etti.