Parmak kırmaya 5 ay hapis cezası

Çayırova’da aralarında tarla meselesi yüzünden çıkan tartışmada Kubilay Duruhan’ı tasarrufundakki tahta sopa ile ciddi şekilde darp ederek parmağını kıran sanık Veysel Coşkun hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Tecavüzikar alet taşıma” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Coşkun 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Duruhan’ın kiraladığı tarlaya hayvanları ile girmişti...

Çayırova’da 15 Eylül 2016 tarihinde müşteki Kubilay Duruhan kiralamış olduğu tarlada hayvanlarını otlattığı sırada konu tarlaya hayvanları ile birlikte sanık Veysel Coşkun’un gelmesi üzerine sanık Coşkun ile tartışmış akabinde ise müşteki sanığı polise şikayet etmişti. Kendisini polise şikayet etmesine sinirlenen sanık Coşkun ise daha sonra tasarrufunda bulundurduğu tahta sopa ile müşteki Duruhan’ın ciddi şekilde darp ederek parmağının kırılmasına neden olmuştu.

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Veysel Coşkun’u aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu “Vahim zarar” suçu için 7 yıla, “Ciddi darp” suçu için 3 yıla kadar ve “Tecavüzikar alet taşıma” suçu için de 2 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Sağer, işlenen suçların ciddi suşlar olduğunu söyledi. Sağer, Anayasaya göre herkesin barış, huzur ve güven içinde yaşama hakkına sahip olduğunun altını çizerek, yine Anayasaya göre herkesin vücut bütünlüğü hakkına sahip olduğunu vurguladı. Sanığın konu suçları tasarrufunda bulundurduğu tahta sopa ile işlediğini anımsatan Sağer, cana veya mala zarar vermek için kullanılan bir nesnenin saldırı silahı olarak adlandırıldığını ve bu meselede sanığın kullandığı tahta sopayı ise saldırı silahı olarak kabul ettiklerini ve bu yönde bulguda bulunduklarını açıkladı. Ceza takdir ederken kamu menfaatinin ön planda tutulması ve etkin ve caydırıcı bir ceza verilmesi gerektiğini vurgulayan Sağer, sanık Veysel Coşkun’u 5 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.