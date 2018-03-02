Parmağı kırıldı, ‘kaçak işçi’  olduğu ortaya çıktı

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, Barış Polat’ın 2 Kasım 2017’de 90 günlük turist vizesiyle adaya geldiğini belirterek, bir gece kulübünün yapı işleriyle uğraşırken kaza geçirdiğini ve kaçak olarak çalıştığının tespit edildiğini açıkladı. Önderol, Polat’ı kaçak olarak çalıştıran müteahhit firmaya idari para cezası kesileceğini, Polat’ın da ülkesine iade edileceğini belirtti.

Didem MENTEŞ

Alayköy’de önceki gün geçirdiği iş kazası nedeniyle 17 yaşındaki gencin kaçak olarak inşaatlarda çalıştığı ortaya çıktı.

28 Şubat’ta bir gece kulübünün yapı işinde çalışan 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat el arabasıyla kum taşırken kaza geçirerek orta parmağını kırdı. Çalıştığı müteahhit firma tarafından Çalışma Dairesi’ne bildirilmeyen iş kazası, olay gecesi Mustafa Polat’ın elinin kanaması sonucu gittiği hastanede ortaya çıktı. Çalışma Dairesi devreye girerek, Polat’ı kaçak çalıştıran müteahhit firmayı tespit etti ve ileri işlem için çalıma başlattı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, Barış Polat’ın 2 Kasım 2017’de 90 günlük turist vizesiyle adaya geldiğini belirterek, bir gece kulübünün yapı işleriyle uğraşırken kaza geçirdiğini ve kaçak olarak çalıştığını açıkladı. Önderol, müteahhit firmaya idari para cezası kesileceğini, Polat’ın da ülkesine iade edileceğini belirtti.

El arabası eline düştü, parmağı kırıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 28 Şubat’ta saat 9:00 raddelerinde 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat, el arabasıyla kum taşıdığı esnada basamaktan yukarıya çıkartmak için el arabasının önünü kaldırma çalıştığı sırada el arabasını sağ eline düşürdü. Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak yapılan ilk müdahaleye müteakip tabucu edilen Polat’ın sağ elinin orta parmağının kırık olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Önderol: “Kaçak olduğu tespit edildi”

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat’ın 2 Kasım 2017’de 90 günlük turist vizesiyle adaya geldiğini belirterek, Alayköy’de bir gece kulübünün yapı işleriyle uğraşırken kaza geçirdiğini açıkladı. İş kazasıyla ilgili Çalışma Dairesi’ne bir bildirim olmadığını aktaran Önderol, “Kaza sabah Lefkoşa’da oldu. Girne’de ikamet ettiği için gece elinde meydana gelince Girne Akçiçek Hastanesi’ne gitti. Acildeki polis dairemizle temasa geçti. Gece müfettişimizi gönderdik ve bilgileri aldı” dedi. 18 yaşından küçük kişilere çalışma izni çıkarılmadığını belirten Önderol, Yabancıların Çalışma İzni Yasası’na göre bu kişiye çalışma izni alınamayacağını da anımsattı.

Polat’ı kaçak çalıştıran taşeron firmaya idari para cezası kesileceğini söyleyen Önderol, Çalışma İzni Yasası’na göre yabancı kaçak işçi çalıştırana idari para cezası kesildiğini, bunun da bir asgari ücret cezası olduğunu söyledi. Önderol, 17 yaşındaki Mustafa Polat’ın da yurt dışına ihraç edilmesi içi polis muhaceret ve sivil muhacerete bilgi vereceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv