Parkurlar netleşti

“Yaşam sürdükçe, sürdükçe keşfet” sloganı ile gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu etaplarının parkurları belli oldu. 4 etap halinde ve 4 gün sürecek bir organizasyonla gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun 1. Etabı 16 Şubat 2017 Perşembe günü koşulacak ve 182 kilometre uzunluğunda olacak.

“İskele Karpaz Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Lefkoşa, Dörtyol, İskele, Boğaz, Büyükkonuk,Tatlısu, Dörtyol, Lefkoşa güzergahında devam edecek ve Girne Kapısında son bulacak.

Bisiklet Turu’nun 2. Etabı 17 Şubat 2017 Cuma günü koşulacak ve 167 kilometre uzunluğunda olacak.

“Mağusa Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa güzergahında devam edecek ve Girne Kapısında son bulacak.

Bisiklet Turu'nun 3. etabı 18 Şubat 2017 Cumartesi günü koşulacak ve 131 kilometre uzunluğunda olacak. “Güzelyurt-Girne Etabı” olarak isimlendirilen etap, Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Lefkoşa, Güzelyurt, Geçitköy, Girne ve, Lefkoşa güzergahında devam edecek ve Girne Kapısı'nda son bulacak. Yarışın 3. Etabının Girne Turizm Limanından geçiyor olması ise 3. Etaba ayrı bir güzellik katacağa benziyor.

Bisiklet Turu’nun 4. Etabı ve son etabı ise 19 Şubat 2017 Pazar günü koşulacak ve 72 kilometre uzunluğunda olacak. “Lefkoşa Kriteryum Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Girne Kapısı, Meclis, Maliye Bakanlığı, Asal Şube, güzergahında atılacak 60 turla devam edecek, Girne Kapısında son bulacak.

Yarışın 3. Günü koşulacak Lefkoşa-Güzelyurt-Girne Etabı’nda ilk kez bisiklet sporcuları Girne Turizm Limanından geçiş yapma ve oradaki güzellikleri keşfetme olanağı da bulacak.

Son gün üç yarış birden gerçekleşecek

Öte yandan 19 Şubat Pazar günü Uluslararası yarışın yanında Gran Fondo ve Halk Yarışları da start alacak. Kuzey Kıbrıs Turu ile birlikte yapılacak Gran Fondo Yarışı toplam 20km., 55km. ve 90 km. olarak 3 parkurdan oluşacak.

Girne Kapısından başlayacak olan yarışın ilk parkuru Yılmazköy’de, 2. Parkuru Çamlıbel’de ve 3. Parkuru ise Metehan’da son bulacak. Organizasyon içerisinde yine 19 Şubat Pazar günü 5 turluk bir Halk Yarışı da bulunuyor. Telsim Halk Yarışı olarak isimlendirilen bu yarış kriteryum etabı (aynı güzergahta birden çok tur atma) şeklinde yapılacak ve toplam uzunluğu 6km. olacak.

19 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan 2. Uluslararası Bisiklet Turu yarşının 4. Etabına sadece uluslararası takımlar katılabiliyor.

Öte yandan Gran Fondo Bisiklet yarışı tüm bisiklet sporcularına açık bir yarış olarak düzenleniyor. Halk yarışına ise bisikletli bisikletsiz, spor yapmak ve organizasyonun bir parçası olmayı arzulayan 7’den 77’ye herkesin katılabileceği bir yarış olacak. 19 Şubat bir bisiklet festivalinden öte bir bisiklet şölenine dönüşüyor. Yarışların yanı sıra 19 Şubat Pazar günü Girne Kapısı’nda Bisiklet Festivali gerçekleştirilecek. 3 farklı bisiklet yarışının start alacağı bu günde, pek çok sosyal etkinlik de yer alacak.