Parkta ölü bulundu!

Girne’de, Girne Belediyesi’ne ait Baldöken Parkı içerisinde bank üzerinde oturan 45-50 yaşlarında bir erkek ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı , konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; Bugün saat 15:00 sıralarında, Girne'de Girne Belediyesine ait araç park yeri olarak kullanılan Baldöken Parkı içerisinde, bank üzerinde oturur vaziyette ortalama 45-50 yaşlarında bir erkek şahıs ölü olarak bulundu.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Girne'de Baldöken Parkı içerisinde ölü olarak bulunan şahsın kimliği belirlendi. Polis, cesedin Esentepe'de sakin 45 yaşındaki Celal Büyükertaş'a ait olduğunu açıkladı. Büyükertaş’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.