Park yerine yuva kurdu, koruma altına alındı

Lefkoşa Devlet Hatanesi’nin park yerinde bir kuş yuva yaptı. Duyarlı vatandaş Cem Ozaner’in paylaşımının ardından, Taşkent Doğa Parkı devreye girdi. Kuşun yuva yaptığı alan koruma altına alındı. Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, “Lütfen Devlet Hastanesi park yerini kullanıyorsanız aracınızı yavaş sürünüz ve yuvaya rahatsızlık vermemek için mesafenizi koruyunuz” ifadeleri kullanıldı.

Bilindiği gibi Lefkoşa’ Devlet Hastanesi’nin park yeri dere yatağına yapılmıştı.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Devlet Hastanesi park yerinde kaldırımın üzerine yuva yapan mahmuzlu kız kuşu(diken kanatlı kız kuşu) ve yuvası DoğaPark tarafından koruma altına alındı ve 7/24 kamera ile takip sistemi kuruldu.

Herşey birkaç gün önce Cem Ozaner isimli vatandaşın kuş ve yuvasını farkedip bunu sosyal medyada yayınlaması ile başladı. Anında Taşkent Doğa Parkına gelen sayısız ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerimiz yuvanın yerinin hem yavrular hem de ebeveynler için hayati tehlike arzettiğini belirlediler.

Yuvaya müdahale edilmesi halinde anne-babanın yumurtaları terk etme riski bulunmasından dolayı uzmanlarımız yuvayı yerinde koruma kararı aldılar.

1 gün süren hazırlıkların ardından bugün ekiplerimiz yuvanın etrafındaki yaklaşık 100 metrekarelik bir alanı koruma altına aldı ve yuvayı takip edebilmek için kamera yerleştirildi.

Yapılan ön hazırlıklar ve planlama sayesinde tüm çalışma 12 dakikada tamamlanarak yuvaya ve ebeveynlere minimum rahatsızlık verilerek çalışma tamamlandı.

Lütfen Devlet Hastanesi park yerini kullanıyorsanız aracınızı yavaş sürünüz ve yuvaya rahatsızlık vermemek için mesafenizi koruyunuz.

Destekleri için KKTC Çevre Koruma Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve tüm duyarlı dostlarımıza teşekkürler."