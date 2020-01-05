‘Park yeri’ yüzünden komşusunun yüzüne kürekle vurdu!

Lefkoşa’da park yeri sorunu yüzünden terör estiren zanlı C.D tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı C.D’nin ‘Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Tecavüzkâr Alet Taşıma’ suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, 3 Ocak günü, 19.00 raddelerinde Lefkoşa Surlar içinde Zanlı C.D’nin, park yeri yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu elinde tuttuğu inşaat küreği ile komşusu Songül Demir'in yüzüne vurup burnunu kırdığını belirtti.

Daha sonra yine aynı evde sakin Esat Demir' in de başına vurarak ciddi şekilde darp ettiğini aktaran polis, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, zanlının poliste üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.