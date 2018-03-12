Park yeri tartışmasında terör estirdi

27 yaşındaki H.U, aracını park etmemesini söylediği için Kemal Topçam’ı tehdit edip önce araca balta ile saldırdı, ardından aracıyla çarptı.

Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bir şahıs, spor salonunun önüne park etmemesini söyleyen kişinin aracına önce baltayla vurdu, ardından arabasıyla çarptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre önceki gün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, H. U. (E-27) aracını park etmemesini söylediği için Kemal Topçam’ı tehdit edip balta ile Topçam’ın aracının ön kaput ve sağ çamurluğuna vurarak hasara uğrattı.

H.U. daha sonra kullanımındaki araçla Topçam’ın aracına vurarak tamponunu kırdı. Zanlı tutuklandı.