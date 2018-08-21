Park Palace Residance açılıyor

Girne Üniversitesi karakum kampüsünde öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak, ve Üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 15.000 m2 büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli “Park Palace Residance” tamamlanarak, 7 Eylül’de törenle hizmete açılıyor.

Girne Üniversitesi Karakum Kampüsünde hizmete açılacak olan “Park Palace Residance” içerisinde ekonomik ve rezidans tipi yurtlar, Akademik Lojmanlar, Misafirhane, Kütüphane, Çalışma ve Etüd Salonu, Sağlık Merkezi, Fitness Merkezi, Restoranları ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak.

15.000 m2 Büyüklüğünde ve 600 Yatak Kapasiteli yeni bir yaşam merkezi: “Park Palace Residance”

Öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını ev ortamı konforuna en yakın şekilde sunma hedefiyle planlanan; modern mimari ve ileri teknolojik altyapıların kullanıldığı binada, tek kişilik, iki kişilik rezidans oda ve üç ile dört kişilik ekonomik oda seçenekleri bulunuyor. Binada akademik çalışmalara destek olacak etüt odalarının yanı sıra çalışma odaları ve kütüphane de yer alıyor. Her katta bulunan modern tasarımlı ortak mutfaklar, öğrencilere kendi yemeklerini pişirme ve keyifli bir ortamda beraber vakit geçirme imkânı sunarken, öğrencilerin ortak kullanım alanlarında, çamaşırhaneler, alışveriş yapabilecekleri bir mini market, kafeterya, fitness merkezi, spor ve etkinliklerde kullanılmak üzere açık ve kapalı sosyal etkinlik alanı da bulunuyor.