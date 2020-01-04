Park kavgası kanlı bitti
Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde park yeri yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti.
A+A-
Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde park yeri yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti.
Lefkoşa Abdi Çavuş Sokak üzerinde yaşanan kavgada, 30 yaşındaki C.D., elinde bulundurduğu kürekle Songül Demir’in yüzüne vurarak burnunu kırdı.Öfkesine hakim olamayan C.D., aynı kürekle Esat Demir’in başına vurarak ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu.
Songül Demir, akşam saatlerinde taburcu edilirken, Esat Demir’in tedavisi hastanede devam ediyor. C.D., aleyhindeki soruşturma sürerken bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Bu haber toplam 458 defa okunmuştur
Etiketler : Polis Basın Bülteni, darp
Önceki ve Sonraki Haberler