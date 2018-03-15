Park halindeki kamyon akarak araçları ezdi

Lefkoşa Hamitköy’de gerekli emniyet tedbirleri alınmadan kaldırıma park edilen kamyon akarak, yine kaldırımda park halinde bulunan 4 araca çarptı. Olayda yaralanan olmadı ancak araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre, Hüseyin Kemik (E-24) tarafından yolun solundaki kaldırım üzerine park edilen GT 367 plakalı kamyon saat 14.30 sıralarında akarak hareket etti ve aynı istikamette kaldırım üzerinde park halinde bulunan LK 231, MR 985, PG 140 ve LN 794 Z plakalı 4 araca çarptı.

Park halindeki araçlar dışında bir şeye çarpmadan 95 metre gittikten sonra durabilen kamyonun neden olduğu kaza sonucu yaralanan olmadı ancak araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

Kamyonun, gerekli emniyet tedbirleri alınmadan park edilmesi sonucunda hareket ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.