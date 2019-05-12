Park halindeki bir araçta yangın çıktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, önceki gün Dipkarpaz - Kaleburnu ana yolunun 3-4. kilometreleri arasındaki toprak yol kenarında park halinde bulunan Mahpus Duran’a ait aracın motor bölümünde, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın aracın makine bölümünün kısmen yanmasına neden oldu.