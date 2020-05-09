Park halindeki araca çarptı

Lefkoşa’da bugün saat 16:00 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kaza görenleri korkuttu. Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Mohammed Ahmed, ZMD 928 plakalı araçla Yenişehir ışıklarına doğru süratli ve dikkatsizce giderken park halindeki NF 485 plakalı araca çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan NF 485 plakalı araç ise önündeki RC 941 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan ZMD 928 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Kamilla Juha Nova ve 21 yaşındaki Emafe Magamad Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.