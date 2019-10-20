Park halindeki araca çarptı

Alkolün etkisiyle yoldan çıkan sürücü önce bordür taşlarına ardından park halindeki araca çarparak durabildi... Bu sabah Mağusa'da meydana gelen kaza görmeleri korkuturken yaralanan olmaması sevindirdi.

Kaza polis basın subaylığı kayıtlarına şöyle geçti: "20.10.2019 tarihinde saat 04.30 raddelerinde Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Gazimağusa’da sakin Oğulcan Ali ÖZTOP (E-22) yönetimindeki FN 143 plkalı ,salon aracı ile dikkatsizce ve 232 Mlg alkollü olarak Üniversite taksi önlerine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolu ikiye ayıran bordür taşına çarpıp savrulup park halinde bulunan LJ 032 plakalı salon aracınarka kısmına aracının önü ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı."