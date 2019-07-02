Park halindeki araca çarptı

Lefkoşa-Mağusa anayolunda bu sabah meydana gelen kazada yönetimindeki JA 952 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden 47 yaşındaki sürücü Dursun Gök, Müge Saadetoğlu’nun park halindeki aracına çarptı.

Polis bültenine göre, kaza bu sabah 06.45 sıralarında meydana geldi. Sürücü Dursun Gök, yönetimindeki JA 952 plakalı aracı ile Lefkoşa-Mağusa anayolunda sol şeritte seyrettiği esnada, yolun solundan çıktı. Gök, park halinde bulunan Müge Saadetoğlu’na ait NB 484 plakalı araca çarparak durdu. Olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, müşahede altına alınırken, iki araçta 20 bin TL’lik hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.