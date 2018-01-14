Park halindeki araç yandı!

Gönyeli’de bu sabah saat 02:30'da, Şht. Osman Buba Sokak içerisinde park halinde bulunan bir araç yandı. Polis Basın Bülteni'nden verilen bilgiye göre, Yusuf DEMİR ’e ait GU 790 plakalı park halinde bulunan van araç yandı. Yangının nedeni henüz tespit edilmedi. Çıkan yangın sonucunda van aracın tamamı, içerisinde bulunan konfeksiyon eşyaları ve araçtan sıçrayan yangın sonucunda yan tarafında bulunan Hatice SARIKAYA’ya ait depo olarak kullanılan kumaş deposu kısmen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraflar: Ayşe GÜLER