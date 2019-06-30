Park halindeki araç yandı
Maraş Bölgesinde çorap fabrikası yakınında park halinde bulunan Batıhan Dağhanlı'ya ait GY 393 plakalı salon araçta yangın çıktı.
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Mağusa Maraş bölgesinde çorap fabrikası yakınında park halinde bulunan Batıhan Dağhanlı'ya ait GY 393 plakalı salon araçta yangın çıktı.
Henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Etiketler : Tafi Garaj, araç yangını
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