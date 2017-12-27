Park halindeki 2 araca çarptı, yol kapandı!
Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kaza korkuttu.
A+A-
Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kaza korkuttu.
Olay yerinden alınan bilgiye göre; HE 073 plakalı araç sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan önce KC 841 plakalı araca, sonrasında da PG 266Z plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle HE 073 plakalı araç, yol içerisinde yan devrilerek durabildi.
Trafik kazası sonrasında sokak trafiğe kapandı, her 3 araçta maddi hasar meydana geldi, yaralanan olmaması da sevindirdi.
Fotoğraflar Fehime Alasya
Bu haber toplam 1189 defa okunmuştur
Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
Önceki ve Sonraki Haberler