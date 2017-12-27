Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Park halindeki 2 araca çarptı, yol kapandı!
Park halindeki 2 araca çarptı, yol kapandı!

Park halindeki 2 araca çarptı, yol kapandı!

Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kaza korkuttu.

A+A-

Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kaza korkuttu.

Olay yerinden alınan bilgiye göre; HE 073 plakalı araç sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan önce KC 841 plakalı araca, sonrasında da PG 266Z plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle HE 073 plakalı araç, yol içerisinde yan devrilerek durabildi.

Trafik kazası sonrasında sokak trafiğe kapandı, her 3 araçta maddi hasar meydana geldi, yaralanan olmaması da sevindirdi.

k1-027.jpg

 

 

k2-021.jpg

Fotoğraflar Fehime Alasya

Bu haber toplam 1189 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler