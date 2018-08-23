Paris'te bıçaklı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Fransa'nın Trappes kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşımını yitirdi,1 kişi ağır yaralandı. Terör örgütü DAEŞ saldırıyı üstlendiğini açıkladı. Fransız polisinden bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Yvelines Valiliğinden yapılan açıklamada, Paris'in 30 kilometre batısındaki Trappes kentinin merkezinde sabah saatlerinde bıçaklı saldırı düzenlediği belirtildi.



Açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı bildirilirken, saldırganın polisin düzenlediği operasyonla öldürüldüğü kaydedildi.



Europe 1'de yer alan haberde, 1982 doğumlu saldırganın Trappes'ta Camille Claudel caddesinde bir müstakil eve girdiği ve 20 dakika sonra elinde bıçakla çıktığı bilgisi paylaşıldı.



Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde ise saldırganın "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı iddia edildi.